WK Darts: James Wade maakt indruk en is als eerste zeker van een plaats in de halve finales

Deze middag stond de eerste wedstrijd in de kwartfinales van het WK Darts op het programma. James Wade, de nummer vier van de wereld, nam het daarin op tegen Mervyn King, de nummer 21 van de wereld.

Wade is aan een zeer sterk toernooi bezig en dat mocht ook Mervyn King ondervinden in de kwartfinales. Nadat Wade eerst al met duidelijke 4-0 cijfers won van Kleermaker in de vierde ronde, kreeg ook King vandaag geen sets.

James Wade maakte het nooit spannend en won de wedstrijd overtuigend met 5-0. Daardoor staat hij nu als eerste speler in de halve finales. Daarin zal hij het opnemen tegen Gerwyn Price of Michael Smith.