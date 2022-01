WK Darts zorgt voor heel wat positieve coronagevallen: ook Kim Huybrechts test nu positief

Kim Huybrechts stond enkele dagen geleden nog in de derde ronde tegenover Gerwyn Price, maar na een echte thriller werd onze landgenoot uitgeschakeld. Misschien goed nu, want Huybrechts heeft positief getest op het coronavirus.

Er hebben al heel wat darters positief getest op het coronavirus tijdens het WK en nu is daar volgens Sporza ook nog eens Kim Huybrechts bijgekomen. Huybrechts is ondertussen al wel in eigen land, nadat hij enkele dagen geleden werd uitgeschakeld door Gerwyn Price.

Het is niet duidelijk of deze positieve test gevolgen zou kunnen hebben voor Price, die vanavond zijn kwartfinale zal afwerken. Huybrechts zelf was na het WK nog commentator bij VTM 2, waardoor Matthias de Vlieger, die samen met Huybrechts commentaar gaf, in een andere cabine dat Erik Clarys moest zitten.