Gerwyn Price zal geen nieuwe wereldkampioen worden: nummer één van de wereld gooit 9-darter, maar moest toch zijn meerdere erkennen in Michael Smith

Gerwyn Price zal er niet in slagen om voor het tweede jaar op rij wereldkampioen te worden. De nummer één van de wereld verloor in de kwartfinales na een thriller van Michael Smith, de nummer 9 van de wereld.

Gerwyn Price wist waar hij aan toe was, want Michael Smith is aan een ijzersterk WK bezig. Zo won de nummer 9 van de wereld eerder al van Jonny Clayton, een andere speler die één van de favorieten was voor de eindzege.

Price haalde een hoog niveau en gooide ook een 9-darter, maar de laatste set was er te veel aan voor de nummer één van de wereld. Smith haalde het uiteindelijk met 5-4 en mag zich zo opmaken voor een halve finale tegen James Wade.