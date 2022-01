Peter 'Snakebite' Wright haalt het in spannend Schots onderonsje en treft Michael Smith in WK-finale darts

De WK-finale darts is bekend! 'Snakebite' maakt na een Schots onderonsje kans op de wereldtitel: Wright haalde het van Anderson met 6-4. Eerder had Michael Smith, die in de vorige ronden al grote namen naar huis speelde, zich reeds geplaatst voor de finale.

Smith had de scalp gepakt van ronkende namen als Clayton en Pryce, dan kon die van James Wade er ook nog wel bij. Nadat Smith 5-1 uitliep, knokte Wade nog wel even terug. Die laatste milderde tot 5-3, maar vervolgens kon Smith het afmaken met 6-3 en zich zo verzekeren van een plek in de WK-finale. WK-RECORD Tegenstander zou sowieso een Schot worden, maar welke: Wright of Anderson? Die maakten er een echt titanenduel van. Wright nam de beste start en won de eerste drie sets. Anderson maakte het nadien spannend: het werd 3-2 en 4-3. De kloof helemaal dichten, lukte echter niet. Wright schudde de ene 180 na de andere uit zijn arm: liefst 24 stuks in totaal, een WK-record. Zo kom je al een eind ver. Het bleef spannend, maar Wright wierp een 116 uit en won zijn halve finale zo met 6-4. De finale tussen Wright en Smith, naar een best-of-13, begint maandagavond om 21u. Voor Wright een kans om zijn tweede wereldtitel te pakken, voor Smith zou het zijn eerste wereldtitel zijn.