Peter Wright is de nieuwe wereldkampioen darts! Schot haalt het na hoogstaande finale van Michael Smith

Peter Wright is er in geslaagd om voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen darts te worden. De Schot haalde het in de finale van een sterke Michael Smith met 7-5. Smith wordt zo voor de tweede keer in zijn carrière tweede op een WK.

Michael Smith kon op weg naar de finale onder meer Clayton en Price uitschakelen en ook in de finale zelf leek hij het Wright lang zeer moeilijk te maken. Zo kwam 'Bully Boy', de bijnaam van Smith, zelfs even 5-4 voor in sets. Daarna nam Wright echter het commando helemaal over. Smith kreeg het lastig, begon te twijfelen, en daar profiteerde Wright optimaal van. De Schot won de drie laatste sets en haalde zo het wereldkampioenschap binnen met 5-7. Het is voor de Peter Wright de tweede wereldtitel in zijn carrière. Michael Smith wordt dan weer voor de tweede keer runner-up en blijft zo opnieuw met lege handen achter na een indrukwekkend wereldkampioenschap.