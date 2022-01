Dimitri Van den Bergh heeft twee weken zijn pijltjes niet aangeraakt na het WK Darts: "Het deed pijn"

Dimitri Van den Bergh blikt met een dubbel gevoel terug op zijn WK Darts. Onze landgenoot werd al uitgeschakeld in de tweede ronde, maar toch haalde Van den Bergh een zeer hoog gemiddelde.

Dimitri Van den Bergh gaf een interview over zijn WK Darts bij De Morgen. "Ik heb twee weken mijn pijltjes niet aangeraakt. Ik was teleurgesteld en het deed pijn. Toch kan ik mijzelf weinig verwijten. Bij mij gingen de pijlen er niet in, maar bij hem wel."

Van den Bergh wil nu ook positief naar de toekomst kijken. "Nieuw jaar, nieuwe moed. Ik moet mij beginnen voorbereiden op de Masters van eind deze maand. Ik wil mij ook opnieuw bij de vloertoernooien laten zien. Ik moet aan mezelf tonen dat ik kan blijven winnen", aldus Van den Bergh.