Swings grijpt net naast medaille op EK 5 kilometer

Net niet, net geen medaille voor Bart Swings op de 5 kilometer op het EK schaatsen.

Niet verwonderlijk was de overwinning voor Nederland. Patrick Roest schaatste in Groningen naar de Europese titel.

De 5 kilometer is niet de favoriete afstand van Swings en onze landgenoot was bovendien lange tijd afwezig op het ijs voor dit EK, een 4e plaats is dus zeker niet onaardig.

Zondag moet het echter wel beter zijn want dan verdedigt Swings zijn Europese titel op de massastart.