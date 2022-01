Recordhouder Ronnie O'Sullivan sneuvelt in de kwartfinales van de Masters

Ronnie O'Sullivan is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales op de Masters in het snooker. In de kwartfinales verloor de snookerlegende met 6-4 van Neil Robertson.

Ronnie O'Sullivan en de Masters is een geslaagde match. Zo kon O'Sullivan het toernooi maar liefst al 7 keer winnen, waardoor hij de recordhouder is. Dit seizoen zal het echter niet gebeuren, want de Engelsman is niet voorbij de kwartfinales geraakt. In de kwartfinales nam Ronnie O'Sullivan het op tegen Neil Robertson, die het toernooi ook al één keer op zijn naam kon zetten. Het werd een spannende wedstrijd, maar Robertson haalde het met 6-4, waardoor hij doorgaat naar de halve finales.