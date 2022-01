Sterke prestatie van Loena Hendrickx: tweede plaats voor landgenote op het EK kunstschaatsen na korte kür

Loena Hendrickx heeft indruk gemaakt op het EK kunstschaatsen. Op de korte kür eindigde Hendrickx namelijk op een knappe tweede plaats. Ze haalde 76,25 punten, wat een persoonlijk record is.

Deze week staat in Tallinn, Estland, het EK kunstschaatsen op het programma. Vandaag was het de beurt aan Loena Hendrickx en ze was goed voor een sterke prestatie. Zo behaalde ze de tweede plaats op de korte kür.

De jury was onder de indruk van haar prestatie en gaf Loena Hendrickx 76,25 punten, wat een nieuw persoonlijk record is. De eerste plaats is voorlopig voor de 15-jarige Russische Kamila Valijeva. Zaterdag zal Hendrickx nog te zien zijn in de vrije kür, waar ze haar tweede plaats zal moeten verdedigen.