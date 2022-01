Dan toch geen podium voor Loena Hendrickx op EK kunstschaatsen: landgenote zakt van tweede naar vierde plaats

Loena Hendrickx is er niet in geslaagd om het podium te behalen op het EK kunstschaatsen. Ze stond er goed voor met een tweede plaats, maar de twee Russische dames achter haar hebben Hendrickx nog kunnen voorbij steken.

Loena Hendrickx maakte in de korte kür nog indruk met een persoonlijk record en een tweede plaats, maar in de vrije kür liep het mis. Hendrickx ging namelijk twee keer tegen de grond en dat liet zich voelen in de punten.

Onze landgenote eindigde door deze vrije kür namelijk net niet op het podium, want ze is weggezakt van de tweede naar de vierde plaats. De overwinning was dan weer voor een jonge Russin, namelijk de 15-jarige Kamila Valijeva.