Finale op de Masters in het snooker is bekend: geen Judd Trump of Ronnie O'Sullivan, wel Neil Robertson en Barry Hawkins

De Masters in het snooker komen in het eindspel terecht. Zo weten we wie de twee finalisten zijn voor het prestigieuze toernooi. Neil Robertson en Barry Hawkins staan namelijk tegenover elkaar.

De Masters in het snooker is altijd een toernooi om naar uit te kijken en ook dit seizoen waren er heel wat spannende wedstrijden. Zo verloor snookerlegende Ronnie O'Sullivan in de kwartfinales, terwijl Judd Trump niet voorbij de halve finale kon geraken.

Wie dan weer wel in de finale staan, zijn Neil Robertson en Barry Hawkins. Robertson was diegene die O'Sullivan kon uitschakelen en in de halve finales haalde hij het van Mark Williams. Hawkins kon in zijn halve finale dan weer Judd Trump uitschakelen. Voor Trump, de nummer 2 van de wereld, kon Hawkins ook al Mark Selby uitschakelen, de nummer 1 van de wereld.