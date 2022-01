Neil Robertson duidelijke overwinnaar op de Masters: Hawkins komt niet in het stuk voor in de finale

Zondagavond stond de finale van de Masters in het snooker op het programma, maar een spannende finale werd het niet. Neil Robertson was duidelijk te sterk voor Barry Hawkins, want hij haalde het met 10-4.

Neil Robertson was de favoriet voor de finale van de Masters door onder meer Ronnie O'Sullivan uit te schakelen in de kwartfinales, maar ook Barry Hawkins had een knappe weg afgelegd richting de finale. Zo haalde hij het onder meer van Mark Selby en Judd Trump.

In de finale kon Hawkins echter niet zijn niveau halen, want Robertson was duidelijk te sterk voor de Engelsman. Robertson, een Australiër, kwam nooit in de problemen en won de finale vlot met duidelijke 10-4 cijfers.