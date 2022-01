Spanning rond Dimitri Van den Bergh: na de Masters weten we welke acht spelers aan de Premier League zullen deelnemen

Eind januari staan de Masters op het programma in het darts en met Dimitri Van den Bergh is één landgenoot van de partij. Na de Masters zal Van den Bergh ineens te weten komen of hij er ook bij zal zijn in de prestigieuze Premier League.

In de Masters nemen de beste 24 spelers van de wereld het tegen elkaar op. Zo is het dus uitkijken naar Dimitri Van den Bergh, die in zijn eerste ronde tegen Ian White zal spelen. Als hij deze wedstrijd wint, speelt hij in de volgende ronde tegen Jonny Clayton. Na de Masters zal er ook meer nieuws komen rond de Premier League. Barry Hearn, voorzitter van de PDC, heeft namelijk op Twitter laten weten dat de acht namen die mee zullen doen aan het prestigieuze toernooi na de Masters worden bekendgemaakt. Het is dus nog even afwachten of Van den Bergh er bij zal zijn.