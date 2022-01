Thomas Pieters begint goed aan de Dubai Desert Classic en staat na de eerste dag in de top 30

Vandaag werd de eerste dag van de Dubai Desert Classic afgewerkt. Daarin maakte Thomas Pieters een goede beurt, want onze landgenoot staat voorlopig op de 27ste plaats. Nicolas Colsaerts en Thomas Detry staan samen op de 113de plaats.

Op de Dubai Desert Classic komen drie landgenoten in actie. Thomas Pieters is voorlopig de Beste Belg in het golftoernooi, want na de eerste dag staat Pieters voorlopig op de 27ste plaats met 70 slagen. De leidersplaats is dan weer voorlopig voor de Deen Joachim Hansen met 65 slagen.

De andere Belgen, Nicolas Colsaerts en Thomas Detry, zijn minder goed aan het toernooi begonnen. Beide landgenoten zijn namelijk op de 113de plaats terug te vinden in het klassement. Ze staan beiden op 76 slagen.