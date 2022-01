German Masters zitten er op voor Luca Brecel: landgenoot sneuvelt in 1/8e finales

Luca Brecel is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales op de German Masters. Onze landgenoot verloor in de 1/8e finales van de Engelsman Ricky Walden. Het werd een duidelijke 5-2 nederlaag voor Brecel.

Luca Brecel maakte een goede indruk op de German Masters, maar in de 1/8e finales kreeg hij met de Engelsman Ricky Walden een lastige tegenstander tegenover zich. Brecel begon nog wel goed en kwam nog op 1-1 tussenstand, maar daarna kreeg onze landgenoot het moeilijk. Walden maakte indruk en liep uit tot 4-1. Zo had Walden nog maar één frame nodig voor de zege, maar Brecel leek nog even terug te komen. Uiteindelijk was het zevende frame toch beslissend, waardoor Walden naar de kwartfinales gaat. Brecel is door deze 5-2 nederlaag uitgeschakeld.