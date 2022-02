SuperBowl is bekend: LA Rams treffen in eigen stadion tegenstander die doorgaat na straffe comeback en OT

Het is bekend welke teams in actie zullen komen in de SuperBowl: de LA Rams zullen in eigen stadion kunnen spelen voor het hoogste goed in het American Football. Ook Cincinnati maakt nog kans op de SuperBowl: het kroop door een klein gaatje tegen Kansas City.

Vooraf werd bepaald dat de SuperBowl zou doorgaan in het SoFi-stadion, de thuishaven van de Rams in Los Angeles. Een extra motivatie voor de Rams om ver te geraken dit seizoen en ze konden het ook op het terrein waarmaken. De Rams ontvingen eerst de San Francisco 49ers en moest daar nog voorbij zien te geraken. Op het einde van de matchh maakte LA het verschil: het won met 20-17. MCPHERSON DE HELD VAN CINCINNATI De andere wedstrijd waarin een plekje in de SuperBowl op het spel stond, ging tussen Cincinnati Bengals en Kansas City Chiefs. Het zag er voor Cincinnati maar beroerd uit toen het halfweg het tweede kwart 3-21 achter stond. De Bengals zetten de wedstrijd echter nog helemaal op zijn kop. Ze dwongen nog een verlenging af en McPherson schoot de winnende punten tussen de palen: 27-24. De SuperBowl, het meest bekeken sportevenement ter wereld, zal binnen enkele weken plaatsvinden: 13 februari is de dag van de waarheid. Dan kronen de LA Rams of Cincinnati Bengals zich tot kampioen van de NFL.