Kogel is nu dan toch door de kerk: NFL-legende Tom Brady gaat wel degelijk op pensioen

De kogel is door de kerk: NFL-legende Tom Brady gaat op pensioen. Over zijn mogelijk afscheid deed recent heel wat speculatie de ronde. Brady heeft aan die speculatie een einde gemaakt door zelf te bevestigen dat hij ermee ophoudt.

De 44-jarige Brady wordt algemeen beschouwd als de beste quarterback die ooit in de NFL actief was. Van 2000 tot 2020 speelde hij voor de New England Patriots. Brady leidde New England zes keer naar de titel. In 2020 verhuisde Brady naar de Tampa Bay Buccaneers. Ook met die ploeg pakte veroverde hij vorig jaar nog een keer de SuperBowl.

Ik voel me de gelukkigste persoon ter wereld

Nu is het moment dus aangebroken om afscheid te nemen van zijn geliefde sport. "Mijn carrière is zo spannend geweest, vol met ups en downs. Ik heb het privilege gehad om tegen en met geweldige spelers en coaches te spelen. Ik voel me de gelukkigste persoon ter wereld."

Brady heeft ook al wel bepaalde plannen om het leven na zijn actieve carrière invulling te geven. "Ik heb al enkele ongelooflijke bedrijven mee opgericht. Ik zal helpen om deze te doen groeien. Bepalen hoe mijn dagen er juist zullen uitzien, is een work-in-progress."