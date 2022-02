In de voetsporen van Seppe Smits: Loena Hendrickx en Armand Marchant vlaggendragers op de Spelen

De Belgische vlaggendragers voor de Winterspelen zijn bekend: Loena Hendrickx en Armand Marchant zullen die rol op zich nemen in Peking. De kunstschaatsster en alpineskiër zijn aangeduid door het BOIC om onze nationale vlag te dragen tijdens de openingsceremonie.

Armand Marchant is reeds afgereisd naar China, Loena Hendrickx neemt vandaag het vliegtuig in Zaventem. Hendrickx viel onlangs nog op met een knappe vierde plaats op het EK kunstschaatsen in Tallinn. Marchant heeft dan weer het beste resultaat ooit van een Belg in een wereldbeker alpineskiën op zijn cv staan.

Sinds de Olympische Spelen van Tokio staat het IOC twee vlaggendragers per land toe tijdens de openingsceremonie van de Spelen. Het duo moet dan wel bestaan uit een man en een vrouw. België maakt er gebruik van om op de Olympische Winterspelen dus twee atleten aan te duiden. Hendrickx en Marchant volgen zo snowboarder Seppe Smits op, die op de Spelen van PyeongChang in 2018 de Belgische vlaggendrager was.

NA JAMAICA EN VOOR JAPAN

België komt als negende land aan bod tijdens de parade in het Vogelneststadion in Peking. Hendrickx en Marchant zullen na Jamaica en voor Japan défileren met de Belgische driekleur. Voor Hendrickx worden dit haar tweede Winterspelen nadat ze er ook in 2018 reeds bij was, Marchant maakt zich op voor zijn olympisch debuut. De openingsceremonie van de Spelen in Peking gaat door op 4 februari.