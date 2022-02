Dancing Dimi weggespeeld, Geert De Vos was beste Belg op Players Championship 2

Op de Players Championship 2 in het Engelse Barnsley was Geert De Vos de beste Belg.

De Vos verraste in de eerste ronde door de Schot Cameron Menzies met 6-3 te kloppen. In de tweede ronde won hij van Ryan Searle met 6-2. Voor een plek in de achtste finales verloor hij met 6-2 van Niels Zonneveld.

Dimitri Van den Bergh ging het minder goed af. Hij verloor met 6-0 van Ryan Meikle. Mario Vandenbogaerde ging er in de tweede ronde uit (6-2) tegen Martin Schindler. Die had Mike De Decker met 6-3 al geklopt. Kim Huybrechts verloor in de eerste ronde met 6-4 van Eddy Lovely.

De overwinning was voor Peter Wright. In de finale haalde hij het van Gerwyn Price met 8-5.