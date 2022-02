Hanne Desmet vijfde in finale van 500 meter shorttrack

Op de Olympische Winterspelen in Peking heeft Hanne Desmet de finale van de 500 meter in het shorttracken gehaald.

Het was al een knappe prestatie dat Hanne Desmet de halve finale gehaald had. Dat deed ze door tweede te worden in de kwartfinale.

In de halve finale ging het echter fout. Een Chinese shorttrackster tikte haar aan, waardoor Desmet ten val kwam.

De jury bekeek het even, maar kwam snel met de conclusie dat de Chinese Desmet had gehinderd. Zo mag Desmet naar de A-finale.

In de finale werd Hanne Desmet vijfde en laatste. Het was de eerste keer dat een Belgische shottracker een olympische finale haalde.