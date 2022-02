Amerikaan maakt favorietenrol waar op Olympische Winterspelen en heeft zelfs wereldrecord beet op korte kür

In het kunstschaatsen is de Amerikaan Nathan Chen uitstekend begonnen. De Amerikaan is de grote favoriet voor de eindzege en op de korte kür heeft Chen alvast het wereldrecord te pakken.

Straffe prestatie van Nathan Chen in het kunstschaatsen. De Amerikaan had namelijk een verbluffende prestatie in huis op de korte kür en ook de jury was duidelijk onder de indruk van Chen. Zo haalde hij volgens Sporza 113,97 punten.

Een zeer indrukwekkend cijfer, want het is ook meteen een nieuw wereldrecord. Door deze prestatie heeft Chen in het klassement al een voorsprong van vijf punten op zijn eerste achtervolger. Donderdag volgt de vrije kür.