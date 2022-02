Kim Meylemans laat zich zien op training: onze landgenote haalt twee keer de top 10

Kim Meylemans is zich aan het voorbereiden op haar wedstrijd in het skeleton op de Olympische Winterspelen en op training maakte ze alvast een goede indruk. Zo had ze in haar eerste training zelfs de derde beste tijd.

Kim Meylemans aast op een medaille op de Olympische Winterspelen en op training lijkt ze alvast een goede indruk te maken. Zo haalde onze landgenote in haar eerste training de derde beste tijd van de deelnemers. Volgens Sporza was Meylemans ook goed in de tweede training, maar haar tijd was deze keer net iets trager. Toch was het ook nu weer voldoende voor een plaats bij de top 10, waardoor Meylemans klaar lijkt voor haar wedstrijd.