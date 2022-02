Kim Meylemans zakt naar elfde plaats in skeleton op Olympische Winterspelen

Kim Meylemans is in de olympische skeletoncompetitie voorlopig elfde na twee runs.

De 25-jarige Meylemans kende heel wat miserie in de aanloop naar de Spelen. Ze legde een positieve coronatest af, waardoor ze in isolatie moest. Daarna liep ze ook een scheurtje in de hamstrings op.

In de eerste run werd Meylemans zesde. Een twaalfde plaats in de tweede run deed haar wegzakken naar de elfde plaats.

Meylemans hoopt op een plaatsje bij de beste acht. Zaterdag worden de laatste twee runs gehouden. Op de vorige spelen werd ze nog veertiende.