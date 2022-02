UPDATE WINTERSPELEN: geen podium maar wel knappe vierde plaats en BR voor Hanne Desmet op 1500m

Loena Hendrickx was vooraf een grote Belgische medaillehoop op de Winterspelen, Hanne Desmet won al een medaille. Voor Hendrickx is het de 'day after' haar niet helemaal foutloze korte kür en de dag voor haar lange kür, Desmet komt op deze woensdag terug in actie.

Loena Hendrickx maakte dinsdag een foutje waarbij ze haar hand even op het ijs moest zetten. Na de korte kür staat ze zevende in het kunstschaatsen. "Ik had zo'n raar gevoel. Ik was mezelf niet", zei ze tegen coach en broer Jorik meteen na haar kür. "Ik had niet de stress en de adrenaline om er echt te staan", voegde Hendrickx daar bij Sporza nog aan toe.

"Als ik terugkijk was het helemaal niet slecht, maar ik had gewoon beter verwacht. Ik was er klaar voor en op training ging het goed. Dat wou ik ook laten zien. Het was maar één foutje, maar dat had er niet moeten zijn. Misschien moet ik me iets meer oppeppen voor de vrije kür." Die volgt donderdag. Momenteel staat de gecontesteerde 15-jarige topfavoriete Valieva aan de leiding.

DESMET NA DE MIDDAG IN ACTIE

Het is overigens weer een nieuwe dag op de Olympische Winterspelen en dat betekent weer nieuwe onderdelen die aan bod komen. Bij de slalom komen drie Belgen in actie. Er is ook de finale van de slopestyle voor de freestyleskiërs. Na de middag komt Hanne Desmet opnieuw in actie op de shorttrack. Op de 1500 meter deze keer, haar favoriete afstand. Zit er opnieuw een medaille in?

Update: Hanne Desmet schaatste een tactisch sterke kwartfinale en ging met een tweede plaats achter vriendin Suzanne Schulting mee naar de halve finales. Met een tijd van 2'18"97 zette Desmet meteen ook een Belgisch record neer. De geschiedenis herhaalde zich in de halve finale: een indrukwekkende Desmet finishte vlak achter Schulting, met meters voorsprong op de rest. Onze landgenote plaatste zich zo voor de A-finale.

In die finale kwam de Zuid-Koreaanse Choi met een aanval, maar dat liet Schulting niet zomaar gebeuren. Ook Fontana reageerde en met hun drieën sloegen ze een kloofje. Choi won, voor Fontana en Schulting. Desmet hing lang op de laatste plek, maar kwam op het einde nog sterk opzetten. Het leverde haar een vierde plaats op. Met een derde (100m), een vierde en een vijfde plaats (500m) werkt ze schitterende Spelen af.