UPDATE: stijlvolle Loena Hendrickx schaatst in vrije kür naar olympisch diploma, Valieva kraakt onder commotie

Het was hét moment van de waarheid voor Loena Hendrickx, die kort na de middag haar vrije kür deed in het kunstschaatsen. Met veel stijl werkte ze die vrije kür af. Bij het krijgen van de punten van de jury belandde Hendrickx op een voorlopige tweede plaats.

In haar prachtige stijl kwam Hendrickx met enkele schitterende pirouettes op de proppen. Ook een volgende sprongenreeks lukte goed. Het enige jammere was dat de Salchow er niet helemaal uitkwam. Een foutje dat haar zou aangerekend worden door de strenge jury, maar al bij al had Hendrickx zeker een goede prestatie geleverd.

De Belgische kreeg in totaal in het kunstschaatsen 206,79 punten achter haar naam. Goed voor een voorlopige tweede plaats, met weliswaar in het achterhoofd dat enkele toppers nog hun opwachting moesten maken. Aan de 208,95 punten van de Amerikaanse Liu geraakte ze dus net niet.

OLYMPISCH DIPLOMA

De twee schaatsters die meteen na Hendrickx kwamen, haalden al een nog hogere score. Een medaille werd het dus niet. Wel staat nu al vast dat Hendrickx bij de eerste acht zal eindigen en dus met een olympisch diploma kan terugkeren uit Peking.

Update: de controversiële topfavoriete Valieva kwam als laatste in actie en kraakte onder de aanslepende commotie nadat het nieuws over haar positieve dopingtest bekendgeraakte tijdens de Spelen. Door twee valpartijen belandde de 15-jarige Russische zelfs naast het podium. Haar landgenote Sjtsjerbakova is de nieuwe olympische kampioene, Hendrickx eindigt op een achtste plaats.