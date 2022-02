UPDATE WINTERSPELEN: Mathias Vosté haalt ook op 1000m geen toptijd, Belgian Bullets nog net in de top 15

Met Mathias Vosté kwam er opnieuw een Belg in actie op de Winterspelen. Op de 1000m schaatsen hoopte Vosté beter doen dan zijn 1500m, die tegenvielen. Dat lukte niet helemaal. Ondertussen blijft ook de situatie van kunstschaatsster Valieva voor beroering zorgen.

De zorgen over een liesblessure en de teleurstelling over de 1500m wilde Vosté achter zich laten. Hij kwam op de 1000m in actie in de zesde rit, tegen de Russische wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov. Geen van hen bleek echt in grote doen.

Koelizjnikov eindigde uiteraard wel voor Vosté, maar zal niet in aanmerking komen voor de medailles. Vosté kwam op zijn beurt hoofdschuddend over de finish, in een tijd van 1'10"22, Geen toptijd, het zijn voor hem Winterspelen om snel te vergeten.

BACH STRENG VOOR ENTOURAGE VALIEVA

Hiernaast blijft er veel te doen rond Kamila Valieva. Vele harten braken toen het 15-meisje figuurlijk door het ijs zakte tijdens het kunstschaatsen na alle commotie rond haar positieve dopingtest. Vlak nadat ze naast een medaille greep, kreeg ze ook meteen een bolwassing van haar coach. "Ze werd door haar entourage ontvangen met schijnbaar extreme kilheid. Huiveringwekkend", vond IOC-voorzitter Thomas Bach.

© photonews

Overigens is er nog nieuws over enkele van onze toppers. Loena Hendrickx zal schaatsen op het slotgala. Hanne Desmet, goed voor een bronzen medaille op deze Spelen, zal de Belgische vlag dragen op de slotceremonie.

Op deze vrijdag kwamen ook de Belgian Bullets nog in actie in het bobslee. An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts legden hun eerste run af in 1'02"08. Hun tweede run was goed voor een tijd van 1'02"12. De Belgian Bullets bekleden na twee runs de vijftiende plaats. Er is dus nog werk aan de winkel om de top tien te halen.