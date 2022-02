UPDATE: Bart Swings schaatst op massastart naar Belgisch goud op Winterspelen, Belgian Bullets in top 15 in bobslee

Bart Swings was onze grote hoop om goud te halen op de Winterspelen. Met de massastart kwam eindelijk zijn beste nummer aan bod. Swings sprak zijn ambitie vooraf duidelijk uit en maakte het helemaal waar! Bart Swings mag zich olympisch kampioen noemen.

Bart Swings nam in zijn halve finale meteen twee punten bij de eerste tussensprint. Goed begonnen is half gewonnen, moet hij gedacht hebben. Swings schaatste ook nadien en slimme race en finishte als tweede met 44 punten. Ruimschoots voldoende om zich te plaatsen voor de finale. Andere kanshebbers als Zacharov, Thorup en Michael sneuvelden wel al in de halve finales.

EINDSPURT LEVERT GOUD OP

Als één van de zestien finalisten ging Swings dan in de finale voor goud. Hij moest al snel de kastanjes uit het vuur halen om de versnellingen van concurrenten te pareren. Swings vatte de laatste bocht aan in tweede positie. Hij lag zo op schema voor een medaille, maar welke kleur zou het worden... Jawel, goud! Swings zette nog een ferme eindspurt in en kwam zo als eerste over de meet. België heeft een nieuwe olympische kampioen!

Het is ook voor het eerst sinds 1984 dat Belgiê twee medailles haalt op dezelfde Winterspelen. De lat die Swings haalde, is wel erg hoog. Niet iedereen kan aan het feest zijn natuurlijk. Sandrine Tas kwam op de massastart in actie bij de vrouwen en overleefde de halve finale niet.

Update: In de namiddag waren de Belgian Bullets aan het werk in het bobslee. Met 1'02"11 had België de twaalfde tijd in de derde run, waardoor de Bullets een plekje opschoven naar de veertiende plaats. In de vierde en laatste run werd dat plekje plaatswinst weer ingelverd. Zo strandden de Belgian Bullets op een vijftiende stek. De olympische titel in deze discipline ging naar Duitsland.