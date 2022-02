🎥 Een primeur: Finland voor het eerst olympisch kampioen ijshockey na winst tegen Rusland

Rusland is er niet in geslaagd om zijn olympische titel in het ijshockey te verlengen. De Scandinavische buren van Finland waren te sterk voor de Russen.

Rusland mocht dan wel uittredend Olympisch kampioen zijn, de Finnen hadden de voorbije jaren bewezen dat ze over een gouden generatie beschikten. In 2019 werden ze nog wereldkampioen en in 2021 moesten ze in de finale de duimen leggen tegen Canada terwijl Rusland niet eens op het podium stond.

Dat Canada en de VS ditmaal niet hoog eindigden, was omdat de NHL geen spelers wou afstaan voor de Spelen, meteen een dikke streep door de rekening van twee belangrijke titelkandidaten.

Bij Finland rekenden ze vooral op spelers die al richting pensioen aan het denken waren en niet meer in de NHL speelden maar wel in andere Europese topcompetities. Die formule bleek te werken want in de finale werd met 2-1 gewonnen van Rusland nadat de Russen eerst op voorsprong kwamen.

Na 2 zilveren en 7 bronzen medailles, is het de eerste keer dat Finland goud kan pakken in het ijshockey op de Winterspelen.