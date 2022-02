🎥 Hoe olympisch kampioen Bart Swings zijn gouden droom waarmaakte: een blik achter de schermen

Bart Swings gaat voortaan als olympisch kampioen door het leven, na het veroveren van de gouden medaille in het ijsschaatsen op de Spelen van Peking. Een grootste triomf die lang niet evident is voor een atleet uit België, dat niet meteen een cultuur van wintersporten heeft.

Desalniettemin speelde Bart Swings het klaar. Het knappe is: hij had ook geen schrik om vooraf zijn ambities uit te spreken, hij ging vol voor goud. Om het dan ook nog waar te maken op het moment van de waarheid, is natuurlijk fantastisch.

Hoe dat allemaal precies verlopen is, werd vastgelegd in een video die door Team Belgium in Peking ter plekke gemaakt werd. Dit filmpje kunt u hieronder bekijken: meer dan de moeite waard! Met het goud voor Bart Swings en het brons voor Hanne Desmet waren dit de beste Winterspelen ooit voor België.