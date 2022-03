Dimitri Van den Bergh moet nipt het onderspit delven tegen Brit op de UK Open

Het werd net geen zesde ronde op de UK Open voor 'Dimi' Van den Bergh. Het was uiteindelijk de Brit Ryan Searle die aan het langste eind trok met 10-8 na een spannende partij. De UK Open zit er zo meteen op voor 'Dancing Dimi'.

Met het vertrouwen van Van den Bergh zat het wel snor: hij had net nog met overtuigende cijfers Daryl Gurney geklopt. Een plek bij de laatste zestien stond op het spel Ryan Searle. Bij een 3-3-tussenstand kon het nog alle kanten uit.

SEARLE HOUDT NA BREAK VOORSPRONG VAST

Op dat moment moest Van den Bergh een break toestaan. Er was nog wel genoeg tijd om die achterstand op te halen. Dat probeerde onze landgenoot ook, maar het lukte hem net niet. Ook omdat Searle op een hoog niveau bleef presteren.

Met 10-8 pakte Searle de winst. Groot was het verschil niet, maar het is wel de Brit die een ronde verder gaat. Van den Bergh was de laatste Belg die nog actief was in het toernooi.