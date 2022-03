Marten Van Riel wint na knalprestatie Ironman van Dubai

Onze landgenoot Marten van Riel heeft zaterdag de Ironman 70.3 gewonnen in Dubai. De 70.3 staat voor de halve afstand die de atleten moeten doen in vergelijking met een volledige triatlon.

Desalniettemin een schitterende prestatie. Zeker omdat het deelnemersveld rijkgevuld was met wereldtoppers van de korte afstand tot en met de lange afstand. Het straffe is dat Van Riel in het verleden nog maar één keer zo'n halve triatlon gedaan had. In 2019 in Xiamen was hij toen ook al de beste.

Van Riel stond na het zwemmen al aan de leiding in Dubai. Bij het fietsen kwam de Deen Baekkegard in zijn wiel gekropen maar bij het lopen kon hij zonder probleem twee minuten weglopen van Baekkegard.

Van Riel won de triatlon in 3u26, een waanzinnig snel tempo en amper 45 seconden boven het wereldrecord van Blummenfelt. Bart Aernouts werd zevende.