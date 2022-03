Bart Swings doet er na olympisch goud op massastart nog een medaille bij op het WK allround

Bart Swings blijft medailles verzamelen. Nadat hij al het olympisch goud veroverde op de massastart, is hij er ook op het WK allround schaatsen in geslaagd om eremetaal te behalen. Swings werd derde, onder meer dankzij een sterke 10 000 meter.

De afsluitende 10 kilometer was het nummer dat zou beslissen wie met welke medaille naar huis ging. Swings schaatste die tien kilometer tegen levende legende Nils van der Poel. De Zweed, die eerder aankondigde na dit jaar te stoppen, schaatste een tijd van 12'41"56 en dat volstond voor de wereldtitel.

Van der Poel klopte zo de Nederlandse titelverdediger Patrick Roest. En de derde plaats in de eindstand, die ging naar Bart Swings. Onze landgenoot werd immers tweede op de 10 000 meter en dat resulteerde in een bronzen medaille na alle onderdelen.

WINST OP 1500 METER

Eerder had Swings ook al de 1500 meter begonnen. Het WK allround was voor hem eerder matig begonnen, want na de eerste dag stond hij pas zesde. Knap dus om dan toch nog op te schuiven naar de derde plaats.