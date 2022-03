Wisselend succes voor Belgische mannen: Dimitri van den Bergh naar achtste finales, Huybrechts mist matchdarts

Wisselend succes voor de Belgen in Duitsland: Dimitri van den Bergh gaat door, Kim Huybrechts niet. Nochtans had Huybrechts daar ook de mogelijkheid toe, maar hij miste in zijn partij twee matchdarts. Van den Bergh liet het niet zover komen.

Beiden waren aan de slag in Hildesheim op het German Darts Championship. Dimitri van den Bergh moest het opnemen tegen de Schot Alan Soutar. Die maakte het hem wel lastig. Het was spannend en er moest geknokt worden voor de zege, maar 'Dancing Dimi' haalde het wel met 6-4. ZIEKE HUYBRECHTS Eenzelfde score had voor Kim Huybrechts ook mogelijk geweest tegen José de Sousa. Nadat de Portugees 2-0 uitliep, kwam Huybrechts helemaal terug en werd het 4-5. Huybrechts miste twee matchdarts, wat door De Sousa afgestraft werd met een bullseye. Met een 115-uitworp haalde De Sousa vervolgens de overwinning binnen: 6-5. Zuur voor Huybrechts, die naar eigen zeggen ook nog eens te kampen had met 39 graden koorts. Voor een Belgische triomf in Hildesheim is het dus volop rekenen op Dimitri van den Bergh. Als die in de kwartfinales wil geraken, moet hij voorbij de Engelsman Ryan Searle, van wie hij onlangs nog verloor op de UK Open.