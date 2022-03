'Dancing Dimi' schopt het tot halve finales en verwezenlijkt primeur maar haalt het dan net niet van Van Gerwen

'Dancing Dimi' heeft er een sterk toernooi opzitten, waarin hij een primeur verwezenlijkte. Van Gerwen ook nog kloppen, dat was net iets te veel gevraagd. Al scheelde het niet veel. Dimitri van den Bergh strandde zo op het German Darts Championship in de halve finales.

Van den Bergh had zich eerste gerevancheerd tegen Ryan Searle voor zijn nederlaag op de UK Open. Dat had de Belg in de kwartfinales gebracht in Duitsland. Vervolgens kreeg 'Dancing Dimi' Michael Smith als volgende tegenstander op zijn bord. Van den Bergh bleef prima spelen en boekte alweer een overtuigende 6-3-overwinning.

Meteen goed voor een primeur in de carrière van Van den Bergh: voor het eerst bereikte hij de halve finales in een toernooi op de European Tour. Logisch ook dat je dan een grote naam tegenkomt en dat was ook zo met Michael van Gerwen als tegenstander.

DRIE MATCHDARTS MAAR GEEN FINALE

Die had het echter helemaal niet onder de markt met Van den Bergh, die drie matchdarts afdwong. Geen van deze drie wist Van den Bergh af te maken. Van Gerwen was er dan wel als de kippen bij om de missers van onze landgenoot af te straffen: 7-6 voor de Nederlander, jammer dat het net geen finale werd voor 'Dancing Dimi'.