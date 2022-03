NFL-legende Tom Brady verandert na aangekondigd pensioen van gedacht en doet er op zijn 44ste nog jaartje bij

Neen, dan toch nog geen pensioen voor Tom Brady. De NFL-legende gaat op zijn 44ste toch nog een jaartje toevoegen aan zijn carrière. Nochtans had de Amerikaan begin februari nog zijn afscheid aangekondigd. Tampa Bay kan ook volgend seizoen op hem rekenen.

Tom Brady heeft het op sociale media over 'unfinished business' in het American football. "Ik heb de voorbije twee maanden gerealiseerd dat mijn plek nog altijd op het veld is en niet in de tribunes", verrast Brady. "Die tijd komt nog wel, maar is er nu nog niet. Ik hou van mijn ploegmaats, ik hou van mijn familie die mij zo steunt. Zij maken het allemaal mogelijk. Ik keer bij Tampa terug voor mijn 23ste seizoen in de NFL."

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm — Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022

Sinds 2020 is Brady actief bij de Tampa Bay Buccaneers, nadat hij voordien liefst twintig jaar lang voor de New England Patriots speelde. De quarterback veroverde zeven keer de SuperBowl: zes maal met New England en één keer met Tampa Bay.

Bij zijn ploeg kunnen ze amper geloven dat ze nog een jaar langer hun sterspeler kunnen opstellen. "We zijn in extase over het feit dat hij beslist heeft om te blijven spelen", aldus Tampa-coach Bruce Arians. "We gaan hard werken om opnieuw een titel te kunnen pakken."