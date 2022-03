'Dancing Dimi' strandt pas in de halve finales op het vijfde Players Championships

'Dancing Dimi' is opnieuw ver kunnen geraken in een toernooi. De halve finales waren in het Players Championship, het vijfde, zijn eindstation.

Het vijfde Players Championship zorgde voor enkele Belgische onderonsjes. Dimitri van den Bergh vervulde zijn favorietenrol tegen landgenoten Mario Vandenbogaerde en Mike De Decker. Die stuurde 'Dancing Dimi' met respectievelijk 6-3 en 6-4 naar huis. 'DANCING DIMI' PAKT SCALP TWEEVOUDIG WERELDKAMPIOEN Uiteraard kwam Van den Bergh ook buitenlandse tegenstanders tegen. Tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis ging voor de bijl met 6-2. Jeffrey De Zwaan werd dan weer verslagen met 6-4. Al deze overwinningen brachten Van den Bergh tot in de halve finales. Daarin weerde Van den Bergh zich ook verdienstelijk, maar het was wel Damon Heta die zich met 7-4 plaatste voor de finale. Diezelfde Heta kroonde zich ook tot eindwinnaar door in een spannende finale Gary Anderson te verslaan met 8-6.