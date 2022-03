Dimitri Van den Bergh deze keer geconfronteerd met een hele vroege uitschakeling

Het is niet in elk toernooi dat Dimitri Van den Bergh heel ver geraakt. Een hele vroege uitschakeling was zijn deel op het Player Championship 6.

Dat ging door in Barnsley. Een dag eerder had Van den Bergh nog de halve finales gehaald in het Player Championship 5. Deze keer zat het avontuur er voor hem al veel vroeger op, namelijk in de eerste ronde. Kevin Burness was de beul van dienst.

Nochtans lagen er tegen de Noord-Ier zeker kansen voor Van den Bergh, die ook een beter gemiddelde gooide dan zijn tegenstander. Wat was dan het verschil? De efficiëntie bij het uitwerpen. Die zat bij Burness helemaal snor, wat hem op weg zette naar een 6-3-overwinning.

VANDENBOGAERDE TOT IN ACHTSTE FINALES

De Belg die het verste geraakte in Player Championship 6, was zo Mario Vandenbogaerde. Hij versloeg achtereenvolgens Brian Raman, Mervyn King en Rob Cross. De Duitser Gabriel Clemens liet Vandenbogaerde echter kansloos in de achtste finales.