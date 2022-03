Loena Hendrickx schaatst met glansprestatie naar een medaille op het WK!

Het olympisch diploma van Loena Hendrickx was al knap. Een medaille op het WK? Dat is gewoon fantastisch! Haar glansprestatie leverde nu ook eremetaal op.

Na een prima korte kür stond Hendrickx al op een tweede plaats en had ze dus al uitzicht op een medaille. Dan moest er wel bevestigd worden in de vrije kür. Die is fysiek veeleisender en Hendrickx had in aanloop naar het WK toch met blessures gekampt.

TWEEDE PLAATS BEHOUDEN

Ook haar vrije kür werkte Hendrickx echter uitstekend af: ze behield haar tweede plaats in Montpellier en kon dus met WK-zilver naar huis! De 217,70 punten die ze verzamelde, maakte van haar de op één na beste kunstschaatsster op het WK. Straf!

De wereldtitel ging naar Kaori Sakamoto, die uitkwam op een totaal van 236,09 punten. Alysa Liu mocht met brons ook mee op het WK-podium.