Viervoudig wereldkampioen John Higgins is te sterk voor John Higgins in halve finale Tour Championship

Een dag nadat Luca Brecel nog te sterk was voor 's werelds nummer 1 Judd Trump, moest hij toch de duimen leggen tegen ervaren rot John Higgins.

Brecel begon goed aan de partij door drie frames op rij te winnent tegen The Wizard of Wishaw met ook een century van 105. Maar nog voor het einde van de middagsessie was de voorsprong van Brecel al verdwenen als sneeuw voor de zon. Higgins won namelijk de volgende 5 frames met onder meer een centurybreak van 108.

Na de pauze leek het vat af bij Brecel en won Higgins de volgende frame waardoor het 6-3 werd maar met onder meer een nieuwe centurybreak knokte Brecel zich opnieuw in de partij. Uiteindelijk kon Higgins toch aan het langste eind trekken en werd het 10-7.

A Higgins-esque clearance to pink reduces the gap.



7-5 #CazooSeries pic.twitter.com/v1vXO99Nyv

In de finale neemt Higgins het op tegen Neil Robertson. De Australiër was met 10-9 te sterk voor Ronnie O'Sullivan.