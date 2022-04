Thomas Pieters haalt niet de volgende ronde in de Masters golf

Thomas Pieters heeft geen goede Masters golf achter de rug. Hij slaagde er niet in zich te plaatsen voor het slotweekend.

Pieters vond ook in de tweede ronde zijn draai niet. Op het uitdagende course van Augusta stapelde hij zelfs een double bogey op. Hij stond op een zeker moment +8 en deed het zo nog slechter dan gisteren. Hij eindigde uiteindelijk op een 86ste plaats.

Dat het een uitdagend course is was te zien aan de grote namen die werden uitgeschakeld. Zo zijn Jordan Spieth, Brooks Koepka, Xander Schauffele, Justin Rose, Bryson DeChambeau en Louis Oosthuizen er niet bij voor het slotweekend.