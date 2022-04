Tiger Woods zakt helemaal weg na dag drie op Masters Golf

Na twee goede dagen heeft Tiger Woods er een echte baaldag opzitten op het Masters golftoernooi in Augusta.

De eerste major van 2022 lijkt naar Scottie Scheffler te gaan. De Amerikaan staat na drie dagen 9 slagen onder par. Met nog één ronde te gaan heeft hij 3 dlsagen voorsprong op de Australiër Cameron Smith en 5 op de Zuid-Koreaan Im Sungjae.

Nadat Woods gisteren één slag boven par zat in het klassement en zich in de subtop kon nestelen, haalde hij vandaag een score van 6 boven par waardoor hij helemaal wegzakte naar plek 41.

Woods won in zijn carrière 5 Masterstoernooien. ZIjn allereerste in 1997 als 21-jarige en zijn voorlopig laatste in 2019 na zijn comeback. In 2021 had Woods nog een zwaar auto-ongeval.