🎥 Luca Brecel moet vol aan de bak in tweede sessie na zwakke start op WK snooker, inclusief grote misser op zwart

In 2012, 2017, 2018 en 2019 lukte het Luca Brecel niet om de tweede ronde te halen op het WK in Sheffield. Dit jaar zou dat wel eens anders kunnen zijn, al is er dan wel nog werk aan de winkel.

Luca Brecel is dit jaar in de top-16 van de wereldranglijst geraakt en is daardoor reekshoofd in zijn eerste ronde.

Hij begon zijn verhaal op het WK tegen de Thai Noppon Saengkham, nummer 38 van de wereld. En dat leverde toch de nodige spanning op klaarblijkelijk.

3-6

Bij 0-1 miste hij een enorme mogelijkheid om gelijk te maken, na de 1-3 bij de midsession interval werd het zelfs 1-6 voor Saengkham.

Brecel won de laatste twee frames nog, maar zal op donderdagnamiddag ferm moeten inhalen om nog de tweede ronde van het WK te halen.