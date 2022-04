Ronnie O'Sullivan tekent voor nieuwe mijlpaal op WK Snooker

Is Ronnie O'Sullivan de beste snookerspeler aller tijden? Wellicht wel en dat heeft hij op het WK snooker net nog eens bewezen.

Met 6 wereldtitels komt Ronnie O'Sullivan nog altijd één wereldtitel tekort om Stephen Hendry van de troon te stoten. Maar bijna alle andere statistieken zijn in het voordeel van The Rocket.

Zo maakte hij een recordaantal century breaks, een recordaantal van 15 maximumbreaks en heeft hij één Masters-overwinning meer dan Hendry.

O'Sullivan was vrijdagavond in de achtste finales van het WK snooker meer dan een maatje te groot voor Mark Allen. Zo stoot hij al voor de 20e keer door naar de kwartfinale op het WK én heeft hij nu een totaal van 71 overwinningen in The Crucible Theatre (Plaats waar het WK wordt gespeeld in Sheffield).