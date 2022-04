UK Championship krijgt in het snooker nieuwe competitieformule

World Snooker liet dinsdag weten dat het UK Championship een nieuwe competitieformule zal krijgen.

De top zestien van de Order of Merit zal rechtstreeks geplaatst zijn voor de zestiende finales. Er komt ook een kwalificatietoernooi voor 128 spelers, 112 profs en 16 uitgenodigde amateurs.

"Dit format werkt perfect voor het WK, dus is het ook ideaal voor ons", zegt World Snooker-voorzitter Steve Dawson. "Zo zijn we zeker dat de grootste sterren in de televisiefase van het toernooi staan, terwijl de kwalificaties hun eigen drama en spanning zullen creëren."

Dawson liet nog weten dat de Schot Stephen Hendry en de Ier Ken Doherty ondanks hun lage ranking een tourcard krijgen voor de volgende twee seizoenen. "Zij zijn geweldige ambassadeurs van het snooker, hebben allebei jarenlang heel veel bijgedragen aan de groei van onze sport. Zowel Ken als Stephen blijven fans, televisie en media boeien", voegde Dawson er nog aan toe.