Delphine Persoon mag kampen op een prachtige locatie: "Deze unieke kans komt echt wel als geroepen"

Van de boksring naar een helikopterplatform in Dubai voor Delphine Persoon. Het is niet iedereen gegeven om op zo een unieke locatie te kampen.

Delphine Persoon mag in het voorprogramma optreden van Floyd Mayweather en dit in Dubai. Het is niet in een gewone boksring, maar op een helikopterplatform op meer dan 200 meter hoogte. "Deze unieke kans komt echt wel als geroepen, ik word er ook niet jonger op”, vertelt Persoon aan Sporza. "Het is een korte voorbereiding, maar ik onderhoud mijn basisconditie wel goed. Nu is het zaak om op te bouwen en er volledig voor te gaan. "Wat daarna nog volgt? Dat zien we wel. Eerst focus ik me op deze kamp, geen gemakkelijke want ik tref een hele goede tegenstander. Hopelijk kan ik het positief afsluiten."

Persoon zal uitkomen tegen de Franse Elhem Mekhaled. Zij heeft al een aardig palmares verzameld. Zo is ze WBC interim kampioene