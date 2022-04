Eerste dag op het EK Judo in Sofia levert tweemaal brons op voor België

Twee medailles voor België op de eerste dag van het EK judo in Sofia. Eerst kreeg Jorre Verstraeten de honneurs en later op de dag

Voor Jorre Verstraeten is het niet zijn eerste bronze medaille op een EK. Zo veroverde hij ook al brons in 2019 en 2020. In Sofia kon hij in zijn vierde wedstrijd de Azeri Balabaj Agajex verslaan naa een waza-ari.

Sporza peilde naar een reactie bij Verstraeten na zijn wedstrijd. "Of ik tevreden ben? Ja en neen", reageert Verstraeten. "Brons voelt aan als een troostprijs. Ik had liever een andere kleur gehad."

De tweede bronze medaille was voor Mina Libeer. Ze versloeg de Duitse Pauline Starke en greep zo haar eerste medaille op een groot tornooi.

Bij Sporza reageerde Libeer na de wedstrijd: "Het was een pittige kamp, maar die hebben we goed afgewerkt. Ik ben zeer tevreden dat ik die stap hogerop zet."