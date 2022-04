Sami Chouchi pakt bronzen medaille op EK judo, zilver voor Casse

Sami Chouchi heeft op het Europees kampioenschap judo in de Bulgaarse hoofdstad Sofia een bronzen medaille gepakt in de klasse tot 81 kg.

In de finale van de herkansingen pakte Chouchi snel een waza-ari. De Oekraïner Sergii Krivchach kon daar niks meer tegenover stellen.

Het is de tweede medaille op een EK voor Chouchi. In 2018 had hij al eens een zilveren medaille gewonnen.

Vrijdag pakten Jorre Verstraeten (-60 kg) en Mina Libeer (-57 kg) ook allebei brons.

Matthias Casse speelde de finale in de categorie tot 81 kg. Hij greep echter naast het goud en moest tevreden zijn met zilver.

Casse kreeg tegen de Georgiër Tato Grigalashvili drie bestraffingen voor passief judo.