O'Sullivan start als raket aan finale WK-snooker maar laat Judd Trump terugkomen in eerste sessie

Morgen weten we wie er wereldkampioen snooker is. Vandaag zijn gladiatoren Ronnie O'Sullivan en Judd Trump al begonnen met de eerste sessie.

Ronnie O'Sullivan gaat op zoek naar zijn zevende wereldtitel en een evenaring van het record van Stephen Hendry terwijl 's werelds nummer één Judd Trump zijn tweede wereldtitel wil pakken.

Hoewel Trump het eerste frame won, was het O'Sullivan die toch als betere aan de partij begon. Want vier frames later stond het 1-5 voor The Rocket na onder andere twee centuries van 120 en 105 punten.

Trump knokte zich terug in de partij met een break van 97 maar in de laatste frame van de sessie leek O'Sullivan op weg naar een veilige 2-6 overwinning. Hij miste echter zijn positionering met de witte bal vollledig en liet het laatste frame aan Trump waardoor het 3-5 werd.

Zondagavond gaat de finale verder met een volgende sessie. Ook maandagnamiddag en -avond gaat de finale door. Wie als eerste 18 frames wint, pakt de wereldtitel.