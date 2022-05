Na zijn 7e wereldtitel kijkt Ronnie O'Sullivan al uit naar de toekomst en denkt hij al aan een 8e

Ronnie O'Sullivan was duidelijk geëmotioneerd na zijn 7e wereldtitel te hebben gewonnen. Nadien was hij weer meer zichzelf en toonde hij weer zijn humor. "Stephen Hendry zal het record nog een jaar moeten delen met mij", zei hij.

Het was heel duidelijk te zien na de finale. Ronnie O'Sullivan was emotioneel en werd een tijdje omhelsd door verliezend finalist Judd Trump. Nadien volgde even een emotioneel moment met zijn kinderen. Eens voor de microfoon was hij weer zichzelf.

"Ik hou veel van dit spel, maar het haalt het slechtste in me naar boven", zei O'Sullivan. "De laatste jaren had ik ook mijn emoties uitgeschakeld. Ik heb nooit doelen gesteld, maar bereid elk tornooi voor als een trainingskamp. Ik let dan op mijn voeding en ik doe mijn oefeningen. Volgend jaar ga ik hier weer staan. Al is dat misschien geen goed idee."

"Dat ik nu Stephen Hendry evenaar? We kunnen het record een jaartje delen."

Trump had na afloop veel bewondering voor O'Sullivan: "Hij is de grootste aller tijden. Ik heb altijd naar hem opgekeken en heb dankzij hem veel geleerd."