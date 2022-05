Weer spanning in WK snookerfinale: Judd Trump komt in 3e sessie tot 3 frames

Judd Trump heeft het weer spannend gemaakt in de finale van het WK snooker. Trump won de 3e sessie met 6-2 en heeft zo de kloof tot 3 frames verkleind.

Na gisterenavond stond het in de finale van het WK snooker 5-12 in het voordeel van Ronnie O'Sullivan. O'Sullivan had duidelijk de bovenhand tegenover Judd Trump, maar deze middag heeft Trump laten zien waarom ook hij in de finale staat.

In de 3e sessie was er een ander beeld te zien. Trump had meer geluk aan zijn zijde dan een dag eerder. Daardoor kon hij makkelijker frames winnen. Hij kon meteen inlopen naar 10-13. Nadien wonnen beiden elk nog een frame.

Na 3 sessies staat het 11-14 in het voordeel van O'Sullivan. Vanavond wordt de laatste sessie gespeeld. Wie als eerste 18 frames wint, is de nieuwe wereldkampioen en de opvolger van Mark Selby.